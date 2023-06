Seine-Saint-Denis : une mère et sa fille meurent dans un incendie aux circonstances troublantes

L'incendie s'est déclaré vers 19h30 dans ce pavillon d'Aulnay-sous-Bois, commune de Seine-Saint-Denis située au nord-est de Paris, d'après une source policière citée par l'AFP. La mère âgée de 84 ans et sa fille de 48 ans y sont décédées, selon la même source. Les causes du départ de feu n'ont pas non plus été identifiées et l'autopsie sur les corps a eu lieu durant le week-end.

S'il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'un incendie criminel ou accidentel, reste que les circonstances du drame sont suspectes. De fait, la veille du départ de feu, le pavillon avait été la cible d'une tentative d'intrusion, comme l'a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny, confirmant une information du Parisien. Dans les pages du quotidien, la sœur de la victime affirmait que cette dernière avait réussi "à mettre en fuite une femme qui venait de s'introduire chez elles" jeudi soir.