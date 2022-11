Seine-Saint-Denis : pour détention illégale d'un lionceau, un homme condamné à 4 mois de prison ferme

Il avait été interpellé et mis en examen mi-octobre 2017 pour "détention et transport non autorisés d'espèce animale non domestique protégée" et placé en détention provisoire. Cet homme âgé de 24 gardait à l'époque, dans un appartement de Seine-Saint-Denis, un lionceau avec lequel il s'affichait sur les réseaux sociaux. L'animal avait été retrouvé en cage, dans un appartement inoccupé de Noisy-le-Sec.

Musicien, le mis en examen "voulait louer légalement un lion pour le faire apparaître dans un clip" et a fini par se voir proposer "d'acheter un lionceau", avait assuré il y a quatre ans à l'AFP son avocate, Noémie Saidi-Cottier. "Il ne trafique pas, il ne maltraite pas", avait-elle ajouté, évoquant une personnalité "immature" qui ne "se rendait pas compte".

Lundi 7 novembre, le mise en cause, qui était jugé par le tribunal correctionnel de Bobigny, a été condamné à quatre mois de prison ferme. "Le prévenu, assisté d'un avocat, a accepté la peine proposée par le procureur, à savoir 8 mois de prison dont 4 mois avec sursis, avec aménagement ab initio en 90 jours-amende à 15 euros par jour, outre la confiscation du lionceau", détaille l'association Stéphane Lamart pour la "défense des animaux", qui s'était constituée partie civile dans cette affaire.