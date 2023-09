Seine-Saint-Denis : faux PV, violences… Cinq policiers "justiciers" lourdement condamnés

Coup d'arrêt pour des policiers qualifiés de "justiciers" par le parquet. Cinq policiers de la brigade de proximité de Pantin (Seine-Saint-Denis) ont été condamnés jeudi 14 septembre par le tribunal correctionnel de Bobigny. Les fonctionnaires intervenaient dans des quartiers sensibles.

En juin, le parquet avait requis jusqu'à six mois de prison ferme et deux relaxes. Les juges ont décidé d'aller bien plus loin. Âgés de 30 à 48 ans, cinq fonctionnaires de la brigade territoriale de contact (BTC) des Quatre-Chemins ont écopé de peines allant de trois ans de prison dont deux avec sursis à six mois avec sursis. Le tribunal les a déclarés coupables pour des faits de "violences" et "faux procès-verbaux" en 2019-2020, au préjudice d'habitants de plusieurs cités, connues pour héberger du trafic de drogues. Un sixième homme poursuivi a, lui, été relaxé.

"Si les peines peuvent paraître importantes, le tribunal a eu à juger des personnes qui détiennent une parcelle de l'autorité publique, qui sont garantes de la liberté et la sécurité des citoyens et un pilier de la démocratie et de la République", a justifié la présidente du tribunal Dominique Pittilloni en conclusion de son délibéré.