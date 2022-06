Seine-Saint-Denis : trois personnes jugées mercredi pour proxénétisme et violences volontaires sur mineure

Ils sont trois prévenus à comparaître ce mercredi à être jugés ce mercredi à partir de 13h devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Une femme et deux hommes nés en 1990, 1996 et 1999, devront répondre de "proxénétisme sur mineure" et "violences volontaires sur mineure" sur au moins une mineure.

Selon l'association Agir contre la Prostitution des Enfants, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire, au moins quatre autres jeunes filles auraient été victimes du trio mais ne se sont pas constituées parties civiles. "Ces trois personnes sont accusés d'avoir séquestré, violenté, posté des annonces de prostitution sur le site Wannonce et prostitué des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans à Aulnay-sous-bois. La jeune fille qui s'est constituée partie civile a répété avoir été battu à maintes reprises", indique à TF1info Elisa Charpentier, qui œuvre au service juridique de l'association.