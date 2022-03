Seine-Saint-Denis : une explosion à Aubervilliers fait au moins 3 blessés graves

Plus de 200 pompiers et 71 engins sont mobilisés ce vendredi matin près du centre-ville d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Les secours ont été appelés aux alentours de 5h30 du matin rue André Karman suite à une explosion dans un immeuble d'habitation de quatre étages. Cette explosion a provoqué un incendie, qui a rapidement été maîtrisé.

Selon un premier bilan établi par les pompiers de Paris à TF1/LCI, l'explosion a blessé gravement trois personnes et légèrement dix-neuf autres. Les pompiers présents sur place sont aidés d'équipes cynophiles et d'une équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain (RSMU) pour retrouver d'éventuelles autres victimes.