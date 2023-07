Seine-Saint-Denis : une mère de famille soupçonnée d'avoir tué et découpé son bébé internée en psychiatrie

Selon nos informations, l'accouchement daterait du courant de la semaine dernière. "Nous attendons des résultats notamment de la médecine légale pour savoir si l'enfant est né vivant ou pas. Nous n'avons pu l'établir à partir de l'état de la dépouille", précise le parquet.

Face aux enquêteurs, la jeune femme a indiqué avoir connaissance de sa grossesse mais avoir une complexité familiale qui fait qu'elle n'a pu l'assumer. Selon ses déclarations, elle aurait accouché seule avant de constater que l'enfant était mort-né et de décider au bout de quelques jours de le découper et malgré tout de le conserver. "Les parents vivaient dans le même logement mais n'étaient pas là au moment de l'accouchement. Ils ont indiqué ne pas s'être rendus compte de la grossesse de leur fille et elle a toujours dit l'avoir cachée. Cela fait partie des choses que nous essayons de comprendre", détaille le parquet.

La jeune femme était déjà mère d'un enfant né en 2022, qui lui "va très bien", selon une source proche du dossier.