Montfermeil : violent incendie dans une école en travaux

Le panache de fumée, noir et opaque, et les bruits d'explosion ont inquiété les riverains d'une école située sur la commune de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Ce samedi en fin d'après-midi, selon nos informations, un violent incendie s'est déclaré dans cet établissement en réfection. Une opération est en cours et plus de 150 pompiers de Paris sont déployés pour tenter d'éteindre le feu.