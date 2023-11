Sénateur accusé d'avoir drogué une députée : ce que l'on sait

Mercredi, le sénateur Joël Guerriau (Les Indépendants) a été placé en garde à vue à Paris après que la députée Sandrine Josso (MoDem) l'a l'accusé de l'avoir droguée à son insu. Une confrontation a eu lieu ce vendredi après-midi entre la plaignante et le suspect.

Quarante-huit heures face aux enquêteurs... Mercredi, le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, a été placé en garde à vue pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle".

Membre du groupe "Les Indépendants - République et Territoires" au palais du Luxembourg, l'élu de 66 ans est accusé par la députée de la 7e circonscription de Loire-Atlantique, Sandrine Josso (Modem), de l'avoir droguée à son insu la veille. TF1info fait le point sur cette affaire.

Ce qu'il se serait passé mardi soir

Tout a commencé mardi. Sandrine Josso indique avoir été invitée ce soir-là au domicile parisien du sénateur de Loire-Atlantique Joël Guerriau. Au cours de la soirée pendant laquelle elle a bu un verre, elle déclare s'être sentie mal et avoir quitté précipitamment le domicile du sexagénaire. Après avoir prévenu ses proches de ce qu'il venait de lui arriver, la députée a été hospitalisée.

"Prise de malaises après avoir bu une coupe de champagne", Sandrine Josso aurait aperçu Joël Guerriau "se saisir d'un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc, dans un tiroir de sa cuisine", selon un récit fait par l'avocate de la plaignante. "Elle a alors compris qu'il était en train de la droguer à son insu", continue Me Minkowski. Des prélèvements sanguins ont été effectués et ont révélé que sa cliente était positive à l'ecstasy. La députée a alors décidé de porter plainte.

Une enquête ouverte

À la suite de cette plainte pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle", le parquet a immédiatement ouvert une enquête. Mercredi, à 18h15, le sénateur a été placé en garde à vue tandis que "la perquisition à son domicile a confirmé la présence d’ecstasy", précise à TF1info le parquet de Paris ce vendredi.

"L'honneur de Joël Guerriau sera rétabli"

Dans un communiqué publié jeudi soir, l'avocat de Joël Guerriau, Me Rémi-Pierre Drai, s'est "indigné de voir que des éléments de l’enquête se retrouvent dans la presse". Sur le fond de l'affaire, le conseil du sénateur assure que "nous sommes fort loin de l’interprétation scabreuse que l’on peut déduire à la lecture des premiers articles de presse", sans en dire davantage. "L'honneur de Joël Guerriau sera rétabli", assure-t-il.

La députée en "état de choc"

L'élue Modem de Loire-Atlantique "est toujours en état de choc". Selon son avocate, "elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens". "À cela s'ajoute un sentiment de trahison et d'incompréhension totale. Joël Guerriau était un ami depuis une dizaine d'années, en lequel elle avait toute confiance", souligne Me Julia Minkowski.

Une confrontation entre le suspect et la plaignante

Ce vendredi, une confrontation de près de deux heures a été organisée entre Joël Guerriau et Sandrine Josso dans les locaux du 3e district de la police judiciaire de Paris. À son issue, l'avocat du sénateur a estimé que le face-à-face avait "permis à (son) client de confirmer avec force sa version des faits, qui ne permet pas à ce stade de l'enquête de caractériser une quelconque infraction". "L'enquête se poursuivra comme il se doit", indique Me Rémi-Pierre Drai.

Des sanctions politiques ?

Le ministre Christophe Béchu, secrétaire général du parti Horizons, auquel appartient Joël Guerriau, affirme que le sénateur "ne peut pas rester au sein du parti s'il y a le moindre doute". Un bureau politique doit se tenir ce samedi à 9h. "Nous aurons l'occasion d'évoquer cette situation", a expliqué le ministre de la Transition écologique sur France Inter. "Il ne peut évidemment pas rester au sein du parti s'il y a le moindre doute sur la véracité de tout ça", a-t-il insisté.