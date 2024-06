Anaïs Gletty a décidé de rencontrer celle qui a tué son père il y a douze ans. De ce face-à-face entre une victime et une accusée, elle a fait un livre : "Pardonner". Une démarche singulière qu'elle raconte ce dimanche à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit.

De la colère. Anaïs Gletty en a été remplie pendant des années. Mais elle ne fait pas avancer. Une évidence s'est alors installée : Anaïs a voulu savoir quelle personne se cachait derrière l'acte odieux qu'elle avait commis. Tout commence en février 2012. La jeune femme est enceinte de son premier enfant lorsqu'elle apprend le meurtre de son père Philippe Gletty tué de trois balles tirées à bout portant. "Je me sens hébétée, je ne pleure pas parce que je n'y crois pas", lâche-t-elle à Audrey Crespo-Mara dans la vidéo ci-dessus.

Ce chef d'entreprise est à la tête d'une société d'encadrement, son "troisième bébé", souligne Anaïs, précisant qu'il considérait ses employés "comme des membres de sa famille". Parmi eux, il y a Bettina Beau. "C'est sa secrétaire de direction, elle est très importante au sein de l'entreprise et elle y a de nombreuses responsabilités. Je la connais depuis que j'ai sept ans. Je faisais des dessins avec Bettina, je pouvais déambuler dans les bureaux avec elle, donc c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup quand j'étais petite", explique la jeune femme.

Un "burn-out"

Cette très proche collaboratrice de son père sera d'ailleurs l’une des premières à consoler Anaïs en la prenant dans ses bras. "C'est une image qui m'a beaucoup hanté. Je l'imagine en dehors de tout soupçon, donc je prends ça pour de l'empathie. J'ai l'impression qu'elle a de la peine pour moi et ma petite sœur", dit-elle. Mais très vite, c'est la stupéfaction, lorsque Bettina se dénonce auprès de la gendarmerie comme étant l'auteure des tirs. La jeune femme poursuit : "Elle raconte qu'elle lui a tendu une espèce de guet-apens en lui donnant un rendez-vous d'ordre sexuel puisque j'apprends qu'ils entretenaient une relation plus que professionnelle depuis longtemps. Elle se sert de ce motif pour l'emmener dans un chemin. Elle lui tire dans le dos une première fois. On apprendra qu'il vacille, qu'il se retourne et la regarde. Elle tire une deuxième balle, il tombe dans le fossé et là, elle s'approche et elle tire dans la tête", détaille-t-elle.

Une exécution sommaire, préméditée, mais les raisons du passage à l’acte restent encore assez floues. "Elle expliquera que sa vie professionnelle, personnelle, familiale était très compliquée à ce moment-là et qu'elle fait un burn-out", raconte Anaïs. Bettina Beau est mise en examen pour "assassinat" et incarcérée. Anaïs est envahie par un "énorme sentiment de trahison". "Elle me connaissait, elle savait que j'étais enceinte, comment a-t-elle fait pour aller jusqu'au bout et ne pas réussir à s'arrêter avant ?", s'interroge-t-elle à l'époque, avec "l'envie qu'elle paye au final".

Puis, vient l'heure du procès, une autre épreuve. "J'ai de la colère, car tout remonte à la surface et puis de la pitié. Elle nous demande pardon pour la première fois. C'est quelque chose d'important, et pourtant je ne suis pas prête à l'entendre", explique la jeune femme qui ajoute : "Je lui demande d'être franche et de dire pourquoi elle a tué mon père". Mais aucune réponse ne viendra l'apaiser. "Je pense qu'en fait, elle ne le sait pas. Il a payé pour tous ceux qui lui ont fait du mal", admet Anaïs.

Je me dis que je ne pourrai pas avancer si je n'arrive pas à la rencontrer. Anaïs Gletty

Le 24 mai 2014, Bettina Beau est condamnée à dix-huit ans de prison par la cour d’assises de la Loire. Une maigre consolation pour Anaïs. "C'est un procès qui a été très éprouvant physiquement, moralement, qui a été très long et puis finalement, on n'a rien de plus que quand on est arrivé", avance-t-elle. Sa seule certitude à ce moment-là : "J'ai besoin de la rencontrer, de la voir", lance-t-elle sans trop se l'expliquer. "C'est quelque chose que je ressens vraiment au plus profond de moi. Je me dis que je ne pourrai pas avancer si je n'arrive pas à la rencontrer". Deux demandes officielles sont alors envoyées, mais la justice s'y oppose. Alors, à défaut de pouvoir la rencontrer, Anaïs va lui écrire une première lettre, quatre ans après la mort de son père, et lui dire, avec ses mots, son incompréhension, en espérant qu'un jour, elle répondra "à ses pourquoi".

La jeune femme n'obtient pas plus de réponses que lors du procès. Toutefois, au fil de cette correspondance, Bettina Beau ne cesse de demander pardon. "J'arrive à la retrouver telle que je l'ai connue, les courriers se font de plus en plus personnels et on parle un peu moins de l'affaire, elle m'explique sa vie en détention. Cela me permet de la voir comme un être humain et de ressentir un peu de compassion pour elle. J'ai essayé de comprendre ce qui avait pu la pousser à ça", reconnait Anaïs. Mais pourquoi vouloir à tout prix pardonner la meurtrière de son père ? "Ça s'est fait naturellement. C'est une histoire d'empathie qui m'a poussé à essayer de voir plus loin que l'acte. De voir la personne derrière tout ça, ce qu'elle avait vécu et ce qui avait pu la pousser à commettre ça un jour", répond-elle.

Après neuf ans de détention – soit la moitié de sa peine - Bettina Beau sort de détention. Elle obtient une libération conditionnelle dès sa première demande, le risque de récidive étant jugé nul par quatre experts. L'occasion pour Anaïs d'enfin pouvoir la rencontrer. "C'est vraiment vital. J'ai l'impression que sans ça, ma vie reste bloquée là-dessus et que je ne pourrais pas passer à autre chose", avoue-t-elle. Arrive enfin ce jour, onze ans après le drame. "J'étais stressée, tendue, mais heureuse parce que c'est aboutissement. Quand je rentre dans la salle, il y a une sorte de tension qui s'estompe assez vite parce que je retrouve Bettina comme je la connaissais quand j'étais jeune fille et pas comme lors du procès. Les premiers mots sont un peu difficiles. Ils ont un peu de mal à venir d'un côté et de l'autre et puis c'est elle qui se lance la première en m'attrapant les mains", se souvient-elle.

Au total, la rencontre va durer deux heures. Avec un choix qui peut paraître singulier : ne pas revenir sur les faits. "Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence et se dire que s'il n'y a pas de raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est difficile à accepter, mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Je lui explique juste que je la pardonne, elle, en tant que personne, mais pas l'acte qu'elle a commis. C'est deux choses que j'ai complétement dissociées parce que l'acte n'est pas pardonnable", explique la jeune femme. Aujourd'hui, elle fait un dernier vœu, tout aussi atypique, mais mûrement "réfléchi" : laisser une petite place dans sa vie à la meurtrière de son père. "Elle a fait partie de notre histoire et je veux qu'elle y reste. Peut-être parce que c'est encore un peu ce qui me raccroche à mon papa", conclut-elle.