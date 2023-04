"Sept à Huit" : "Je voulais lui dire : je t'aime" : le compagnon d'Agnès Lassalle raconte sa danse émouvante lors des funérailles

En même temps, comment pouvait-il se douter que sa femme bien-aimée, celle qui a partagé sa vie pendant treize ans, allait subir l'abominable ? "Je n'imaginais pas un drame comme ça. Quand j'ai rejoint l'école et que j'ai vu le dispositif : il y a plein de lumières qui s'allument un peu partout, les ambulances qui ne bougeaient pas, tout le monde était là, un peu dans l'attente. Et puis, une personne est venue et m'a dit : 'c'est Agnès, c'est fini'. Mais je le savais déjà", lâche-t-il. Quelques minutes après, Stéphane Voirin apprendra que c'est un élève qui a poignardé son épouse. "La première chose qui m'a préoccupé, c'est de savoir si elle avait souffert ou pas. J'ai su que non et ça m'a soulagé", ajoute-t-il. Une autre chose l'a très vite tracassé : sa femme voulait donner ses organes ; il n'a donc plus eu qu'une obsession, trouver un médecin du Samu et lui dire. "C'est comme ça que j'ai géré la situation sur le moment", assure-t-il.

Puis viendra le moment de la cérémonie et des hommages. Stéphane Voirin a tout de suite "voulu danser avec elle". "C'est ma manière de dire au revoir à Agnès parce qu'il faut bien marquer le coup. On s'est connu sur une danse, donc il fallait finir par une danse, c'est comme ça", estime-t-il. Il entame alors quelques pas, virevolte avec ses grands bras fins écartés en un geste gracieux. Le tout, sur l'air de "Je ne repartirai pas", version française de "L.O.V.E.", l'un des plus grands succès de Nat King Cole. "J'ai voulu mettre une musique particulière. Agnès était ma complice, ma compagne, mon amie, c'était tout à la fois. Je voulais lui dire : 'je t'aime'", témoigne-t-il, avec un large sourire. Il sera très vite rejoint par plusieurs duos de danseurs. "Il y a des gens que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça merveilleux qu'ils aient de la joie dans ce moment. Ça m'a bouleversé", se souvient-il.