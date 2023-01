Corse : le féminicide emblématique de Julie Douib rejugé en appel

Pour Lucien, le père de Julie Douib, partie civile aux côtés de sa femme Violette, "il y a eu défaillance dans le système, dans le manque d'écoute", avait-il regretté lors de la marche blanche pour sa fille.

"La famille de Julie Douib aborde ce second procès le cœur serré à l'idée de revivre cette tragédie qui l'a plongée dans un deuil qui ne finira jamais", a indiqué à l'AFP Me Jean-Sébastien De Casalta, conseil des parents et du frère de Julie. Pour la famille de la jeune femme, "justice a été rendue à son martyr" en première instance, a insisté l'avocat. Également parties civiles, les deux fils du couple seront représentés par Me Francesca Seatelli. "La seule chose qu'on peut vouloir pour ces enfants, c'est qu'ils soient protégés."

"Nous réservons nos observations et nos questionnements pour la cour d'assises d'appel", a de son côté indiqué à l'AFP Me Gilles Antomarchi, qui assurera la défense de l'accusé avec Me Jean-Paul Eon. Le procès doit durer une semaine.