Série de cambriolages en France : des "vols à la lumière" à la fonderie d'or clandestine

L’année dernière, les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme ont interpellé des cambrioleurs albanais qui sévissaient en Ile-de-France. Après investigations, les policiers ont découvert mi-novembre un atelier où les bijoux volés étaient fondus pour être revendus.

Chaque hiver, cela recommence. La police judiciaire appelle ça, les "vols à la lumière". Les malfrats profitent de la nuit qui tombe tôt : ils sévissent entre 17h30 et 21 heures et visent les pavillons où la lumière n’est pas allumée, déduisant que leurs propriétaires se trouvent encore au travail. Les cambrioleurs cherchent les maisons cossues des quartiers tranquilles d’Ile-de-France, puis escaladent les portails, entrent par l’arrière des maisons ou montent sur des tables de jardin pour accéder au premier étage, où les alarmes sont plus rarement actives.

Équipés d’une simple lampe torche et de gros tournevis plats, ces professionnels des effractions parviennent facilement à ouvrir fenêtres et baies vitrées. À l’intérieur, deux choses les intéressent : l’argent liquide et les bijoux. "Tout ce qui est facilement revendable, et transportable dans leurs poches… Ils font de vraies razzias, visitant souvent plusieurs maisons par soir", nous confie un enquêteur.

Pour la police, ce mode opératoire ne fait aucun doute : c’est une méthode fréquemment utilisée par des cambrioleurs d'origine albanaise. De jeunes hommes majeurs, souvent des amis d’enfance, qui agissent à deux ou trois. "Ils arrivent légalement en France, utilisent des visas Schengen de 90 jours, puis repartent chez eux après avoir fait des dizaines et des dizaines de cambriolages", poursuit le policier.

68 cambriolages en deux mois et une tentative... chez un policier

La Brigade de répression du banditisme travaille sur ce phénomène en région parisienne. L’année dernière, en novembre 2022, un renseignement anonyme les met sur la piste d’une équipe d’Albanais. Après plusieurs jours d’enquête, de surveillance et de filatures, ils parviennent à les prendre en flagrant délit. Trois hommes viennent d’entrer par effraction dans un appartement en rez-de-jardin dans le Val-d'Oise. Détail cocasse, l’habitation est celle d’un policier… Les fonctionnaires décident de les interpeller, mais l’intervention tourne mal, les malfaiteurs se dispersent à toute vitesse. L’un d’eux est arrêté, mais les deux autres prennent la fuite.

Les policiers rattrapent le coup et le soir même, un deuxième est attrapé alors qu’il revenait à leur planque. Le troisième sera rapidement identifié grâce aux perquisitions de leur logement mais ne sera interpellé qu’en juin en Croatie, grâce à un mandat d’arrêt européen. Il sera extradé vers la France et ces trois trentenaires sont actuellement en détention provisoire pour vol en bande organisée.

Grâce à la saisie de leur téléphone, les enquêteurs ont pu récupérer leurs positions GPS. Et établir leurs déplacements. Quasiment chaque jour, entre 18h et 21h, le téléphone bornait 30 à 40 minutes dans des villes franciliennes, des Yvelines à la Seine-et-Marne. Les hommes de la PJ ont ensuite comparé ces données avec les cambriolages commis et leur imputent 68 faits de cambriolages en à peine deux mois, entre mi-octobre et fin novembre 2022. Le préjudice est estimé à plus de 200.000 euros de bijoux et d’argent. La prise de leur ADN conduit la BRB à relier cette même équipe à des faits commis en France en 2020 et 2021.

Une bijouterie clandestine

Les policiers de la BRB ne se sont pas arrêtés là. Après analyse des comptes bancaires des mis en cause, ils ont repéré la trace d’un virement suspect vers un quadragénaire sénégalais. Celui-ci est soupçonné d’être l’un des receleurs des butins des Albanais. Il a été interpellé le 14 novembre dernier alors qu’il se rendait dans sa bijouterie clandestine. Au fond d’une cour, d’un immeuble d’habitation d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, les enquêteurs ont découvert un "bureau" où étaient stockés les bijoux dans un coffre-fort et un véritable atelier avec four artisanal et tout le matériel nécessaire à la transformation de bagues, bracelets et colliers…

"D’après nos informations, l’homme fondait les bijoux volés, coupait l’or avec d’autres métaux et refabriquait d’autres bijoux qu’il vendait à la communauté africaine de la région ou bien à des clients en Afrique", nous explique une source proche de l’enquête. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la fin de l’instruction qui devrait aboutir en 2024.

En tout, trois Albanais et un Sénégalais pourraient donc être renvoyés devant la justice en lien avec cette série de cambriolages commis l’année dernière. Pour "vol en bande organisée", ils encourent jusqu'à 15 ans de prison.

Deux trentenaires jugés jeudi pour des "vols à la lumière"

Depuis cet automne, deux autres groupes d’Albanais pratiquant, eux aussi, des "vols à la lumière" ont été interpellés par la BRB. Parmi eux, deux trentenaires qui comparaitront ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Ils sont accusés d’avoir commis cinquante faits de vols depuis mi-septembre dans toute l’Ile-de-France et dans les départements de l’Oise, de l’Aisne et du Nord.