La série noire continue pour Boeing : un appareil du constructeur américain victime d'un nouvel incident

Un Boeing 737 de la compagnie United Airlines a atterri vendredi avec un panneau manquant. L’appareil avait décollé de San Francisco avec 139 passagers et six membres d'équipage à son bord.

C’est le dernier incident en date d'une série noire Boeing. Ce vendredi, une inspection après vol a révélé un panneau manquant sur un 737-800 de la compagnie United Airlines qui venait d'atterrir à l'aéroport de Rogue Valley-Medford, à Medford, dans l’Oregon, après avoir décollé de San Francisco.

"Après que l’avion a été garé à la porte d’embarquement, il s’est avéré qu’il manquait un panneau externe", a détaillé un porte-parole de la compagnie américaine, soulignant qu'aucune urgence n'avait été déclarée pendant le vol en raison de l'absence d'indication de dommages.

"Une enquête pour mieux comprendre"

Le panneau manquant se trouvait sous l'appareil, à côté du train d’atterrissage, a indiqué United Airlines, comme le montrent des images partagées par certains médias sur les réseaux sociaux, dont X, anciennement Twitter.

"Nous procéderons à un examen approfondi de l’avion et effectuerons toutes les réparations nécessaires avant sa remise en service. Nous mènerons également une enquête pour mieux comprendre comment ces dégâts se sont produits", a ajouté le porte-parole de la compagnie américaine par courriel.

L'avion concerné, qui aurait plus de 25 ans, transportait 139 passagers et six membres d’équipage lors de l'incident, a-t-il encore été précisé. Il s'est posé en toute sécurité à sa destination sans faire de blessé.

Après des problèmes de production signalés tout au long de 2023, le constructeur est sur la sellette depuis qu'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a perdu une porte-bouchon en vol le 5 janvier. Le 19 janvier, un 747 cargo d'Atlas Air s'est posé en urgence à Miami (Floride) après un "incendie de moteur" peu après son décollage. Fin février, des pilotes d'United Airlines ont signalé que les pédales de gouvernail de leur 737 MAX sont bloquées, après leur atterrissage à Newark (New Jersey).

Le 7 mars, un Boeing 777 a atterri en urgence à Los Angeles (Californie) après avoir perdu un pneu au décollage. Par ailleurs, une enquête a été lancée mardi en Nouvelle-Zélande après qu'un 787 Dreamliner de Latam a soudainement perdu de l'altitude, blessant de nombreux passagers.