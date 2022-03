Conducteur tué par la police à Sevran : nouvelle nuit de violences, 13 interpellations

Les interpellations pour "dégradations volontaires par incendie", "participation à un groupement en vue de violences et dégradations" et "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique"ont eu lieu à Sevran, mais aussi à Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France.

Plus calme que les deux nuits précédentes, la soirée de lundi soir a été marquée par plusieurs incendies sur les trois communes. Au total, 11 containers poubelle et 4 véhicules ont été incendiés, et des barricades de fortune érigées, a appris l'AFP de source policière. À 1h30 à Sevran, une ancienne salle de sport désaffectée de 100m2 a été détruite par les flammes.