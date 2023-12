Six ans après sa disparition, un petit garçon britannique réapparait dans le Sud-Ouest de la France

Un adolescent correspondant au signalement d'Alex Batty, un enfant disparu en 2017 et dont la disparition intriguait les médias britanniques, a été pris en charge par la gendarmerie de Revel (Haute-Garonne), mercredi. Le procureur de la république de Toulouse confirme à TF1info qu'il s'agit bien de celui qui n'était alors qu'un petit garçon parti en voyage avec sa mère et son grand-père lorsque sa trace a été perdue il y a six ans en Espagne.

La fin d'une énigme qui s'est nouée il y a six ans... Depuis, plus aucune nouvelle. En 2019, la police du Grand Manchester a bien lancé un appel à témoin à l'occasion du 13e anniversaire d'Alex Batty. En vain, tandis que sa grand-mère se disait "brisée" par cette disparition, comme le racontait à cette époque la BBC.

Mais mercredi, c'est l'épilogue qui s'est joué du côté de Revel quand un adolescent, qui marchait seul et correspondant au signalement du petit garçon porté disparu depuis 2017, a été pris en charge par la gendarmerie. Confirmant une information de La Dépêche du Midi, le procureur de la république de Toulouse indique à TF1info qu'il s'agit bien d'Alex Batty, désormais âgé de 17 ans. Le parcours qui a été le sien ces dernières années doit encore être éclairci.

A la recherche d'un "mode de vie alternatif"

Originaire d'Oldham dans la banlieue de Manchester, ce dernier figure en effet sur la liste des mineurs portés disparus au Royaume-Uni. Il aurait été enlevé par sa mère et son grand-père, qui n'ont pas de tutelle parentale et sont interdits de tout contact avec lui. "Le samedi 30 septembre 2017, ils ont pris l'avion à l'aéroport de Malaga et ont séjourné dans la région de Benahavis, près de Marbella. Alex devait retourner en Angleterre le dimanche 8 octobre 2017, mais il ne l'a jamais fait", détaillait l'avis de recherche de la police du Great Manchester.

Selon la BBC qui, à l'instar de toute la presse anglo-saxonne, a régulièrement suivi cette affaire, la police britannique soupçonne les trois habitants de Manchester de s’être rendus à Melilla avant de s'installer dans une région du Maroc. Selon la grand-mère de l'enfant qui se trouve être sa tutrice légale et a témoigné auprès de la chaine, son ex-mari et sa fille, étaient à la recherche d'un "mode de vie alternatif" et auraient enlevé son petit-fils pour le conduire dans une secte. L'enquête lancée par la police de Manchester, en collaboration avec la police espagnole, n'avait jusqu'alors pas permis de retrouver la trace de l'enfant.

En France depuis deux ans ?

Selon l'appel à témoin lancé en 2018, l'enfant mesurait alors 1,50 m environ, avaient les cheveux blonds et parlait anglais avec l'accent du nord de l'Angleterre.

D'après les informations de La Dépêche, il pourrait avoir séjourné au cours des dernières années au sein d'une communauté installée en Ariège. Alex Batty se serait enfui de son gré, poursuit le quotidien. Il aurait longuement marché avant que des automobilistes ne signalent son comportement jugé inhabituel. C'est notamment le cas d'un livreur qui, alors qu’il effectuait sa tournée, a été interpellé par le jeune homme qui se serait de lui-même présenté comme étant Alex Batty, précisant même être en France depuis deux ans.

Ce dernier doit notamment être examiné par des médecins. La suite des investigations devrait revenir aux enquêteurs britanniques qui vont s'attacher à retracer ces longues années d'absence.