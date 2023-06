Six blessés dans une fusillade à Grenoble, dont trois en urgence absolue

Six personnes ont été blessées au total, dont quatre retrouvées sur place par la police et deux transportées par d'autres personnes vers une clinique. Tous ont été hospitalisés, dont trois en urgence absolue, mais le pronostic vital n'est plus engagé pour aucun d'entre eux ce mardi matin, a indiqué le procureur de Grenoble. Les six blessés sont tous connus défavorablement des services de police. Un véhicule, criblé d'impacts de balles, et 30 douilles ont été retrouvés sur place.

La rue de la cité où l'échange de tirs s'est déroulé est connue pour être un important point de deal, selon le quotidien Le Dauphiné Libéré, qui a alerté sur cette fusillade. Une enquête a été confiée à l'antenne grenobloise de la police judiciaire, d'après le quotidien local.