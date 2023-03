Attaqué par un requin-citron aux Seychelles, un petit Français de 6 ans frôle le drame

D'autant plus que l'agressivité de ces requins-citron, dont la taille moyenne varie entre 2,20 et 2,80m et qui peut atteindre 3,40m n'a rien de surprenante : dans un rapport sur l'accidentologie des attaques de requins (non pas dans l'Océan indien mais en Polynésie française où cette espèce est régulièrement rencontrée), on peut y lire que "les Polynésiens craignent ce requin au comportement tantôt craintif, tantôt extrêmement agressif. Considéré comme dangereux à cause de sa taille et de la puissance de sa mâchoire, il est responsable de plusieurs accidents documentés en Polynésie". Ils figurent parmi "les espèces les plus dangereuses pour l’homme en Polynésie, avec le mako, le tigre et le bordé".