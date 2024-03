Somme : grâce à un micro caché dans un doudou, elle découvre les menaces et violences sur son enfant

Mercredi, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné une assistante maternelle et son mari à 18 et 10 mois de prison avec sursis. Ils étaient jugés pour des violences verbales et physiques sur un enfant de 2 ans. Ils avaient été pris en flagrant délit grâce à un micro caché dans un doudou.

"Mongol", "abruti", "Tu as déjà pris un jouet dans la gueule ? Tu as déjà pris la volée à la maison, maintenant, tu vas prendre un jouet"... Ces menaces et insultes d'une violence extrême ont été prononcées au domicile d'une assistante maternelle de Friville-Escarbotin (Somme) et de son mari, où une maman déposait chaque matin son fils de 2 ans.

Mercredi 20 mars, le couple a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens à respectivement 18 et 10 mois de prison avec sursis. Ils ont été reconnus coupables d'avoir été violents verbalement et physiquement à l'égard du petit garçon dont ils avaient la garde. Ils ont aussi écopé d'une interdiction d'exercer un métier en lien avec des enfants, de 5000 euros de dommages et intérêts pour l’enfant et 1500 euros pour chacun des parents.

Des violences montées crescendo ?

C'est la maman de l'enfant qui, après avoir vu le comportement de son petit garçon changer, a eu des soupçons. Elle a alors décidé, comme l'avaient déjà fait d'autres mères de famille par le passé, de placer un micro dans l'un des doudous de son fils sans que l'appareil ne soit visible. Quand elle a écouté l'audio, elle ne pouvait pas y croire : la maman entend des insultes, des menaces mais aussi des bruits pouvant faire penser à des coups portés avec un objet. Elle a immédiatement déposé plainte.

Dans son réquisitoire, le procureur a dénoncé des propos "d’une gravité extrême", donnant quelques exemples, notamment cette phrase citée par nos confrères d'Actu.fr lâchée par le mari de la nounou au garçonnet :"Ne mange pas mon chocolat, sinon, ta mère, je l’encule".

"Heureusement que Marie a eu la présence d’esprit de cacher ce micro… Car je ne pense pas que ça se serait arrêté là", a estimé l'avocat de la partie civile, Me Jérôme Crépin.

Un cas isolé ?

À l'audience, le couple a reconnu avoir tenu ces propos et avoir porté des coups le jour de l'enregistrement, mais conteste l'avoir fait avant. "Je ne sais pas ce qu’il m’a pris" s'est défendue l'assistante maternelle. Leur avocate, Me Valérie Muselet, a évoqué "un fait isolé" en 17 ans de métier, rapporte France Bleu. "Les enquêtes de voisinage, chez d'autres parents et les rapports d'agrément de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) n'ont pas fait apparaître d'autres problèmes", relatent nos confrères.

Le couple a 10 jours pour faire appel.