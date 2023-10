Fausse alerte à la bombe dans un collège : une femme condamnée à 4 mois de prison ferme

Les fausses alertes à la bombe se multiplient. Lundi, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a fait savoir que 168 écoles, collèges et lycées avaient été visés par des signalements malveillants depuis la rentrée, obligeants les forces de l'ordre à procéder à leur évacuation ainsi qu'à une levée de doute, alors que la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras, où le professeur de lettres Dominique Bernard a été tué, venait d'en être la cible elle aussi. Un nombre qui a encore augmenté depuis, plusieurs établissements ayant à nouveau été touchés.

Parmi eux, le collège des Cygnes, à Longpré-les-Corps-Saints (Somme), où, mardi 17 octobre, les élèves et le personnel ont dû être évacués après une alerte à la bombe. Des faits pour lesquels une femme a été rapidement interpellée et placée en garde à vue. Jugée mercredi par le tribunal d'Amiens, rapporte France Bleu, la mise en cause a reconnu "avoir divulgué une fausse information". Elle a été condamnée à huit mois de prison, dont quatre avec sursis.