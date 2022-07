Pour 73 % des Français, la justice fonctionne mal

L'inquiétude monte chez les Français concernant l'état du système judiciaire. Selon un sondage publié le samedi 23 juillet dans le Journal du Dimanche, 73% d'entre eux estiment que l'institution judiciaire "fonctionne mal". Ce chiffre n'avait pas été atteint depuis 60 ans. L'avis des Français rejoint ainsi les constats faits dans le rapport remis il y a dix jours par Jean-Marc Sauvé en conclusion des États généraux de la justice lancés en novembre 2021 par le président de la République.

À cette occasion, plus de 50.000 citoyens, acteurs (magistrats, membres des ministères) et partenaires de la justice avaient été consultés à propos de l'état actuel du système de justice en France dans le but de "restaurer le pacte civique entre la nation et la justice et garantir l’efficacité du service public". C'est finalement la dénonciation d'un manque récurrent de moyens ainsi que d'interminables délais de jugement, en matière civile et devant les conseils des prud'hommes qui avaient été mis en avant. Selon ce rapport, le monde judiciaire serait même "au bord de la rupture".