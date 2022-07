Sophie Tissier affirme que les faits avancés auraient eu lieu en août 2014. "C'était il y a huit ans, je me souviens que c'était lors de l'université du Parti de gauche sur le campus de Grenoble. La journée, j'ai senti à de nombreuses reprises les regards de Coquerel sur moi. Des regards que je qualifie de salace : il me fixait comme un prédateur", détaille la plaignante à notre rédaction.

La soirée dansante débute ensuite sur le campus. "Éric Coquerel vient se coller à moi, s'approche comme pour me renifler, me parle souvent dans l'oreille, a les mains baladeuses... Il me fait régulièrement danser, mais pas d'une manière que je peux qualifier de normale. C'est du rock'n roll, ça je m'en souviens bien. Il m'effleure souvent les fesses et m'invite toujours à danser. Je suis saoulée d'avoir ce mec aussi lourd", poursuit-elle.

Ensuite, un groupe se forme et on décide d'aller terminer la soirée dans une boîte de nuit. "Éric Coquerel vient avec nous, mais ne monte pas dans ma voiture. Là-bas, il a les mêmes regards, je me sens encore comme une proie. Comme sa proie. Lorsqu'il part, je reçois de nombreux SMS de sa part. C'était des messages du genre : 'Je t'attends à la sortie de la boîte dans mon taxi. Allez, viens ! J'ai un superbe hôtel. Rejoins-moi', ajoute Sophie Tissier précisant que ça n'était pas "mot pour mot" ce que lui aurait dit Éric Coquerel mais que c'était "l'idée générale".