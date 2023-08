La dissolution des Soulèvements de la Terre suspendue en référé par le Conseil d'État

Revirement de situation, momentané tout du moins. Entérinée en Conseil des ministres par le biais d'un décret du 21 juin, la dissolution de l'organisation Les Soulèvements de la Terre a été suspendue ce vendredi 11 août le juge des référés du Conseil d'État. "Saisis par ce collectif et par plusieurs associations, partis politiques et particuliers, les juges des référés estiment qu’il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens retenue par le décret de dissolution", explique la plus haute instance française de droit administratif.

Sans se prononcer sur le fond, le Conseil d'État estime que sa disparition "porte atteinte à la liberté d’association et crée pour les requérants une situation d’urgence".