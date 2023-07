Soupçonné d'agression sexuelle, le patron de la Sécurité civile suspendu

Avant de prendre la direction de la Sécurité civile, l'ancien préfet de Haute-Corse (2015 à 2017) avait été mis en cause, fin 2019 par une collègue, Anne Ballereau, quand celle-ci travaillait comme sous-préfète sous ses ordres à Calvi. La femme de 65 ans, qui a officié entre septembre 2014 et août 2016, avait déposé plainte pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Elle l'accusait notamment d'avoir insisté, à plusieurs reprises, pour qu'elle dorme à la préfecture. Cette plainte avait finalement été classée sans suite par le parquet de Bastia en 2021 pour "infraction insuffisamment caractérisée".