Soupçonné de viol et de corruption de mineurs, le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue

"En août 2018, le nom de Norman Thavaud, à ce stade présumé innocent, avait été cité dans la vague #BalanceTonYoutubeur à la suite d’un tweet de Lucas Hauchard, alias Squeezie, le numéro 1 français (17,6 millions d’abonnés à ce jour), dénonçant le comportement inapproprié de certains vidéastes qui 'profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels'. Noyées dans la masse de témoignages, ces accusations étaient restées lettre morte", rappelle le quotidien.

Les accusations concernent six "potentielles victimes" qui ont "été interrogées" et qui pour cinq d'entre elles l'accuseraient de viol. Parmi elle, Maggie Desmarais, une fan québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, qui a accusé sur Instagram le youtubeur alors âgé de 31 ans, "de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, envoyées par Snapchat, et d’avoir exercé une emprise psychologique en 2018".