Soupçonnées d'avoir livré des secrets industriels à la Russie et à la Chine, quatre personnes mises en examen

Marc R., le directeur général, ainsi qu'une cadre chinoise de la société, ont été mis en examen pour livraison à une puissance étrangère de procédés, documents ou fichiers de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, un crime passible de quinze ans de détention criminelle et de 225.000 euros d'amende. Au total, ce sont neuf personnes qui ont été interpellées par la DGSI en mars dernier dans le cadre de cette enquête, a appris TF1-LCI d'une source proche de l'enquête : hormis Marc R., on compte aussi six hommes et deux femmes, des cadres, ingénieurs, mais aussi le vice-président de la société, l'ancien directeur général et le neveu du président, tous arrêtés en Ile-de-France et à Paris. Sur ces neuf interpellés, quatre ont été mis en examen et sont libres sous contrôle judiciaire.

D'après Le Parisien, la justice soupçonne Marc R. d'avoir "mis en place de nombreux stratagèmes de contournement pour livrer sciemment des puces puissantes et informations sur des technologies sensibles à la Chine et la Russie", notamment la maîtrise du nitrure de gallium, un matériau qui permet une puissance démultipliée des semi-conducteurs. Un montage complexe aurait "également été mis en place pour transférer du matériel prohibé vers Moscou et contourner l'embargo commercial qui vise le pays depuis l'invasion de la Crimée, en passant par la Chine", toujours selon le journal. Initialement placé en détention provisoire, Marc R. a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Paris, d'après la source judiciaire. Les trois autres personnes mises en cause sont sous contrôle judiciaire également, de même source.