Soupçons d'agression sexuelle : l'ex-patron de la Sécurité civile visé par une enquête

"Compte tenu des faits dont il s'agit, l'ouverture d'une enquête préliminaire est des plus surprenantes", a réagi son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard. "Ils procèdent en effet d'un malheureux incident dont seul M. Thirion peut se dire victime, ce que la personne à l'origine de cette enquête ne peut raisonnablement ignorer", a ajouté l'avocate. "En tout état de cause, l'on s'interroge sur l'ouverture systématique et médiatisée de telles enquêtes quand des vérifications pourtant élémentaires auraient pu permettre de l'éviter, surtout dans l'état d'asphyxie que connaît notre justice actuellement", a-t-elle insisté.

Alain Thirion a été suspendu à titre conservatoire début juillet de ses fonctions de directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, auxquelles il avait accédé en juillet 2019. Quelques jours plus tard, il a été mis fin à ses fonctions en Conseil des ministres, qui l'a remplacé par Julien Marion.