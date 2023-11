Soupçons d'emplois fictifs : François Bayrou attendu à la barre ce mardi

Si le préjudice du Parlement européen a été un temps évalué à plus d'un million d'euros dans cette affaire, les juges d'instruction n'ont retenu au final que les contrats de six assistants parlementaires, pour un total d'environ 350.000 euros. Le Parlement européen retient le chiffre de 293.000 euros, dont 88.000 ont déjà été remboursés, dans le cadre de la saisine du tribunal. En cas de complicité de détournement de fonds publics, la peine maximale est de dix ans d'emprisonnement, un million d'euros d'amende et dix ans d'inéligibilité.