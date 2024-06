Deux Moldaves, soupçonnés d'être à l'origine de tags sur les murs de Paris, ont été interpellés ce jeudi. Les pochoirs, retrouvés dans les 2e, 5e, et 9e arrondissements mentionnent :" STOP THE DEATH NOW Mriya Ukraine", ou "des mirages pour l’Ukraine" et représentent un cercueil avec des ailes.

Les étoiles de David, les mains rouges, les cercueils au pied de la tour Eiffel et maintenant, des cercueils ailés. Ce jeudi, deux ressortissants Moldaves, soupçonnés d'être à l'origine de tags constatés sur les murs et façades d'immeuble, ont été interpellés ce jeudi.

"À la suite de la découverte en flagrance, dans la nuit du 19 au 20 juin 2024 dans le 9ᵉ arrondissement, de tags au pochoir mentionnant "Stop the death now [Dessin de cercueil] Mriya Ukraine", la sûreté territoriale a procédé à l’interpellation de deux personnes de nationalité moldave pour dégradations en réunion et association de malfaiteurs", indique le parquet de Paris à TF1info ce jeudi.

Ces tags, réalisés à la peinture rouge à l'aide d'un pochoir ont été retrouvés sur la façade du quotidien Le Figaro, précise l'AFP. "Selon leurs premières déclarations, les deux suspects, en possession de passeports moldaves, ont affirmé avoir été payés une centaine d'euros pour effectuer ces tags", a indiqué une source proche du dossier à l'Agence France Presse. "Les bombes aérosols et les pochoirs ont été saisis", a précisé cette même source. Six tags identiques ont été retrouvés jeudi matin sur la façade de l'Agence France-Presse.

Trois arrondissements

Par ailleurs, mardi et mercredi, des tags réalisés au pochoir et à la peinture noire, représentant des avions Mirage en forme de cercueil avec l'inscription "des Mirage pour l'Ukraine" - un visuel manifestement inspiré d'un dessin paru dans Charlie Hebdo - ont été retrouvés dans plusieurs arrondissements de la capitale.

"À la suite de la découverte, le 18 juin 2024, dans les 2ᵉ, 5ᵉ et 9ᵉ arrondissement, de tags au pochoir représentant un cercueil doté d’ailes d’avion et la mention 'des mirages pour l’Ukraine', la sûreté territoriale a ouvert une enquête pour dégradations en réunion et association de malfaiteurs", confirme le parquet de Paris.

La semaine dernière, trois jeunes Moldaves, soupçonnés d'être les auteurs à Paris de tags représentant des cercueils avec l'inscription "Soldat français en Ukraine", ont été mis en examen par un juge d'instruction. Ils avaient été interpellés près du ministère de la Transformation et de la Fonction publique avec des aérosols et des pochoirs.