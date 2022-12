Soupçons de corruption au Parlement européen : la police belge a mené une perquisition dans les locaux à Bruxelles 

"La démocratie européenne est attaquée", a affirmé, ce lundi 12 décembre, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, exprimant "fureur, colère et tristesse" au sujet du scandale de corruption présumée, par le Qatar, d'une eurodéputée grecque. "Il n'y aura aucune impunité (...) rien ne sera mis sous le tapis", a-t-elle promis dans l'hémicycle de Strasbourg, en annonçant une "enquête interne" pour examiner tous les faits liés au Parlement européen et faire en sorte que l'institution se réforme.

"Nos services, dont je suis incroyablement fière, travaillent avec les autorités judiciaires et policières nationales compétentes pour démanteler ce réseau criminel présumé", a-t-elle dit. "Nous allons lancer un processus de réforme pour voir qui a accès à nos locaux, comment ces organisations, ONG et personnes sont financées, quels liens ils entretiennent avec des pays tiers, nous demanderons plus de transparence sur les réunions avec des acteurs étrangers", a promis Roberta Metsola.