Soupçons de favoritisme : l'ex-ministre Muriel Pénicaud estime qu'elle n'a "rien à se reprocher"

Mise en examen, l'ancienne ministre du Travail se dit sereine face aux accusations de favoritisme qui la visent. L'intéressée assure n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire. Un voyage d'Emmanuel Macron en 2016 à Las Vegas est au cœur du dossier.

Elle l'affirme, son intégrité "est totale". Ministre du Travail entre 2017 et 2020, Muriel Pénicaud, assure aujourd'hui qu'elle n'a "rien à se reprocher". Des déclarations en réaction à la divulgation de sa mise en examen, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de favoritisme envers l'agence Havas.

Un déplacement à 300.000 euros

Les faits remontent à janvier 2016 : à l'époque, Emmanuel Macron s'était rendu à Las Vegas en tant que ministre de l'Économie pour prendre part au Consumer Electronics Show (CES), un salon dédié à l'innovation technologique. Il y a notamment rencontré des entrepreneurs français présents sur place. Ce déplacement, ce sont les équipes Muriel Pénicaud, alors directrice générale de Business France, qui ont eu la responsabilité de le mettre en œuvre. L'organisme public, chargé d'assurer la promotion de l'économie française à l'étranger sous la tutelle de Bercy, aurait alors confié à l'agence Havas Paris toute l'organisation.

Cette opération, dont le coût a avoisiné les 300.000 euros, aurait été réalisée en urgence et sous la pression du cabinet du ministre. Business France se voit aujourd'hui reproché d'avoir fait appel à Havas sans recourir à la mise en concurrence prévue en pareille situation par le Code des marchés publics pour de telles sommes. À la tête de l'entité au moment des faits, Muriel Pénicaud se trouve donc logiquement visée par l'enquête.

"Mon intégrité est totale, je suis sereine, j’ai la conscience tranquille (...) Parce que je n’ai rien à me reprocher, tout simplement", a réagi l'ex-ministre auprès de l'AFP. Des propos qui interviennent alors que le journal Le Monde vient de dévoiler sa mise en examen intervenue en octobre.

En 2016, un contrat cadre liait Business France et Havas Paris avec pour objet, selon Muriel Pénicaud, d'"accompagner Business France dans sa démarche de promotion de l'attractivité économique de la France vis-à-vis des décideurs et des prescripteurs d'opinion à l'étranger et en France".