Soupçons de féminicide à Paris : une femme empoisonnée au mercure, son ex interpellé

"Empoisonnement avec préméditation". La qualification retenue par le parquet de Paris dans le cadre de l’information judiciaire qu’il a ouverte la semaine dernière est assez rare. Tout autant que l’affaire révélée mercredi soir par nos confrères du Parisien. Selon eux, une femme prénommée Catherine, âgée de 46 ans et mère de deux enfants, est décédée le jeudi 19 janvier à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Cette entrepreneuse a été admise le 15 octobre dernier dans l’établissement hospitalier après s’être sentie mal à plusieurs reprises et avoir eu notamment des maux de tête à répétition. Très rapidement après son admission, les médecins établissent que le pronostic vital de la quadragénaire est engagé. Et alors que la patiente est entre la vie et la mort, la direction de l’hôpital est, elle, destinataire de plusieurs messages envoyés par l’ex-concubin de Catherine. Dans ces courriels, ce monsieur formule une requête pour le moins étrange aux spécialistes, en leur demandant d’étudier la piste d’une intoxication… au mercure sur la patiente.

Étonnés par cette demande très spécifique, les médecins décident alors de procéder à des analyses sur des cheveux de la patiente. Les résultats confirment la présence de mercure chez la victime. Pourtant, Catherine n'a aucune raison apparente d’être en contact avec cette substance dangereuse. Les soupçons se portent alors sur celui qui avait aiguillé les enquêteurs.