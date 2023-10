Soupçons de fraude financière : nouvelles perquisitions au siège du comité d'organisation des JO 2024

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024 intéresse la justice. Des perquisitions ont été menées mercredi par les enquêteurs de l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) dans plusieurs sites liés à l'organisation de l'événement. Ils ont notamment inspecté le siège du comité d'organisation des JO 2024 (Cojo), ainsi que les agences d'événementiels Double 2, Ubi Bene, Obo et Paname 24, chargées conjointement de la production de cette cérémonie.