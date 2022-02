Soupçons de maltraitance dans une école talmudique de Seine-et-Marne : 40 mineurs pris en charge

Les 40 mineurs, âgés de 12 à 18 ans, sans "autorité parentale sur le territoire français", ont été pris en charge dans le cadre "d’un accueil administratif d'urgence sur 5 jours", a indiqué le département dans un communiqué. 22 jeunes majeurs étaient également accueillis dans l'établissement. Les élèves étaient principalement de nationalités israélienne et américaine.

Selon un communiqué de la procureure de Meaux, Laureline Peyrefitte, l'établissement accueillait les élèves "de manière non déclarée", et "dans des conditions abusives", relevant des cas d'"enfermement, confiscation des documents d'identités, conditions de vie dégradées, actes de maltraitances, absence d'accès à l'éducation et aux soins, et sans possibilité de revenir dans leur famille".

Ces pratiques dureraient depuis des années. Toujours d'après le communiqué, une enquête avait été ouverte en juillet 2021 à la suite d'un signalement au parquet de la part de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alertée par "une information préoccupante" d'une association israélienne, le Centre Laraéli pour les victimes de cultes.