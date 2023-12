Soupçons de trafic d'êtres humains dans la Marne : deux passagers de l'avion présentés à un juge

Deux passagers de l'avion, bloqué à l'aéroport de Vatry depuis jeudi, ont été présentés à un juge en vue d'une mise en examen, lundi. Ils sont soupçonnés "d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire d'un État". Les autres passagers de l'avion, eux, devraient pouvoir quitter la France à la mi-journée.

Ils seront fixés sur leur sort dans la journée. Deux des passagers indiens de l'avion cloué au sol dans la Marne depuis jeudi 21 décembre vont être présentés à un juge d'instruction lundi, en vue d'une possible mise en examen. Les deux hommes sont mis en cause dans le cadre d'une enquête ouverte après un signalement évoquant un possible "trafic d'être humains" sur ce vol en provenance des Émirats arabes unis et qui devait transporter les passagers au Nicaragua.

Le parquet de Paris a ainsi indiqué avoir ouvert une information judiciaire pour "aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire d'un État en bande organisée" et "participation à association de malfaiteur en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement".