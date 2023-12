Soupçons de traite d'êtres humains, gardes à vue... Ce que l'on sait sur l'avion immobilisé dans la Marne

L'avion immobilisé depuis jeudi dans la Marne est toujours cloué au sol, à l'aéroport de Vatry. Ses passagers sont "susceptibles d'être victimes de traite d'êtres humains", selon un signalement, tandis que deux personnes ont été placées en garde à vue. TF1info fait le point.

De Dubaï au Nicaragua... en passant par la France. Un avion qui devait relier les Émirats arabes unis à l'Amérique centrale est immobilisé depuis jeudi 21 décembre sur le tarmac d'un aéroport de la Marne, à Vatry, à 150 kilomètres à l'est de Paris. Plus de 300 personnes figurent à l'intérieur de l'appareil, qui n'a toujours pas redécollé.

Pourquoi est-il immobilisé ?

Jeudi après-midi, lorsque cet Airbus 1340 atterrit au sud de Châlons-en-Champagne, il doit d'abord procéder à une escale technique. Mais les autorités françaises interviennent : l'avion doit être immobilisé. En cause ? Un "signalement anonyme" selon lequel ses passagers sont "susceptibles d'être victimes de traite d'êtres humains" en bande organisée, a alors expliqué le parquet de Paris. Deux des passagers sont placés en garde à vue.

L'enquête, menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), vise à "vérifier si des éléments viendraient corroborer" les soupçons de traite d'êtres humains, selon le parquet. "Des vérifications d'identité ont été effectuées sur les 303 passagers et sur les personnels navigants", ainsi que des "vérifications des conditions et objectifs de transport des passagers", a-t-il précisé.

Qui sont les voyageurs ?

Les 303 passagers du vol sont des Indiens, selon une source proche du dossier à l'AFP. Certains sont mineurs. "Il y a 13 mineurs non-accompagnés, ainsi que des mineurs accompagnés", a indiqué ce samedi la protection civile, précisant que l'âge de ces mineurs allait "d'un bébé de 21 mois à un adolescent de 17 ans". D'après une source proche du dossier, les passagers sont aussi majoritairement des travailleurs des Émirats arabes unis, qui pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d'entrer illégalement aux États-Unis ou au Canada.

À Vatry, les passagers ont pu sortir de l'appareil, et se rendre dans le hall d'accueil de l'aéroport, où ils y ont déjà passé deux nuits. La protection civile de la Marne a indiqué à l'AFP avoir déployé au sein de l'aéroport des lits et des douches, et avoir mobilisé depuis jeudi soir une dizaine de bénévoles, qui se succèdent pour accompagner les passagers. L'aéroport, lui, est confiné : une rangée de bâches blanches cache la baie vitrée du hall d'arrivée.

Quid de la compagnie ?

Cet avion appartient à la petite compagnie Legend Airlines, dont la flotte est composée de quatre avions, selon le site spécialisé Flightradar. "La compagnie estime qu'elle n'a rien à se reprocher, n'a commis aucune infraction et se tient à disposition des autorités françaises", a assuré à l'AFP Liliana Bakayoko, qui se présente comme l'avocate de Legend Airlines. L'entreprise compte "se porter partie civile si des poursuites sont initiées par le ministère public, ou porter plainte" dans le cas contraire.

Va-t-il repartir ?

C'est la volonté de la compagnie, mais les autorités françaises n'ont toujours pas donné leur feu vert. Il pourrait, dans le pire des cas, n'intervenir que dans près d'un mois s'il doit repartir avec tous les passagers. La loi prévoit que s'il arrive en France par avion et que l'embarquement vers son pays de destination lui est refusé, un étranger peut être maintenu en zone d'attente pendant quatre jours maximum par la police aux frontières.

Ce maintien peut ensuite être prolongé de huit jours par un juge des détentions et de la liberté, puis de huit jours supplémentaires à titre exceptionnel. Au maximum, en fonction des recours, le maintien en zone d'accueil peut atteindre 26 jours.