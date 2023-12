Soupçons de traite d'êtres humains : un avion immobilisé dans la Marne avec 303 passagers indiens à bord

Un Airbus A340-313 est cloué au sol à l'aéroport de Vatry (Marne), où il faisait escale, depuis jeudi 21 décembre. Avec plus de 300 passagers indiens à bord, la décision a été prise par les autorités, notamment après des soupçons de traite d'êtres humains.

Un avion avec plus de 300 passagers indiens à bord est immobilisé depuis jeudi 21 décembre à l'aéroport de Vatry, dans le Marne, en raison de "soupçons de traite d'êtres humains", selon la préfecture de la Marne et le parquet de Paris, confirmant une information de L'Union. Cet Airbus A340-313 de la compagnie roumaine Legend Airlines avait décollé des Émirats arabes unis pour rejoindre le Nicaragua. L'appareil faisait simplement escale sur le sol français pour vraisemblablement s'approvisionner en carburant, selon le journal.

Des clandestins présumés sur le vol

Une enquête a été ouverte après cette immobilisation qui fait suite à "un renseignement anonyme", a souligné le parquet à TF1info. "Ce vol comprenait à son bord 303 passagers de nationalité indienne", dont certains sont soupçonnés d'être des clandestins, selon la préfecture de la Marne. À L'Union, elle explique que "dans un premier temps, les passagers sont restés dans l’appareil où ils ont pu se restaurer. Le hall d’accueil de l’aéroport de Vatry a été transformé en zone d’attente avec des lits individuels afin de permettre aux passagers les meilleures conditions d’accueil possible".

D'après le parquet de Paris, la JUNALCO, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, s’est saisie de l'enquête "pour vérifier si des éléments viendraient corroborer le soupçon de traite des êtres humains en bande organisée, crime faisant encourir 20 ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende". Par ailleurs, la Direction nationale de la police aux frontières, la gendarmerie des transports aériens et les Brigades de recherche de Vitry-le-François ont été co-saisis, et 'procèdent aux auditions et vérifications des conditions et objectifs de transport des passagers".