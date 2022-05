Soupçons de viol de mineures : le chanteur Jean-Luc Lahaye remis en liberté

L'auteur de "Papa chanteur" est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes lorsqu'elles étaient âgées de 15 à 17 ans, à partir de 2013. Nées en 1998 et 2000, les deux jeunes filles avaient toutes deux porté plainte contre l'ancienne vedette des années 1980 puis s'étaient rétractées avant de déposer une nouvelle plainte début 2021, entraînant l'ouverture d'une enquête par le parquet.

Mis en examen pour "viol, viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur" et abus de faiblesse, le chanteur de 69 ans avait été placé en détention provisoire le 5 novembre 2021. Contestant toute relation sexuelle violente ou imposée, Jean-Luc Lahaye avait aussitôt déposé une demande de mise en liberté, rejetée fin novembre par la cour d'appel.