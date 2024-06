Jean-Luc Lahaye, 71 ans, a été mis en examen le 5 novembre 2021 à Paris, notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans". Ce jeudi matin, il a demandé à la cour d'appel de Paris d'abandonner les poursuites pour l'une des deux mineures qui l'accusent. Ses avocats pointent des incohérences dans les accusations de la plaignante.

Ce sont des faits qu'il conteste et qui auraient débuté, selon les deux plaignantes, en 2013. Alors que deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000, accusent Jean-Luc Lahaye de "viol" et "agression sexuelle" quand elles étaient mineures, le chanteur aujourd'hui âgé de 71 ans a demandé, ce jeudi 27 juin, à la cour d'appel de Paris d'abandonner les poursuites pour l'une d'elles. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendra sa décision le 10 octobre, a précisé à l'AFP une source judiciaire.

Jean-Luc Lahaye, vedette des années 1980 et âgé actuellement de 71 ans, avait été mis en examen le 5 novembre 2021 à Paris, notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans".

La défense du chanteur évoque des "incohérences" dans les accusations d'une plaignante

La défense du chanteur a demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de le placer sous le statut, plus favorable, de témoin assisté pour l'une des deux plaignantes, soulignant des incohérences dans ses accusations, selon les deux sources proches du dossier.

Fin mars, ses avocats avaient obtenu devant la chambre de l'instruction l'annulation pour vice de forme d'un rapport d'expertise sur l'emprise qu'aurait pu exercer l'ancienne vedette sur les deux jeunes filles.

Le même jour, les juges ont mis fin aux poursuites pour subornation de témoin visant, depuis janvier 2022, Margaux Lahaye, l'une des filles du chanteur.

Les avocats en défense et en partie civile n'ont pas souhaité s'exprimer.