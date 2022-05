Isère : une spéléologue décède dans une grotte après avoir sauvé un enfant

C'est à l'occasion d'une sortie scolaire aux Cuves de Sassenage, au pied du Vercors, jeudi 5 mai que le drame s'est produit. Alors qu'ils évoluaient sur le site, la montée brutale des eaux survenue en quelques minutes a surpris le groupe en fin de matinée lors de sa remontée vers la sortie. Tous les collégiens sont sortis des Cuves. Une enseignante et deux spéléologues professionnels qui encadraient le groupe sont restés bloqués.

"A 19h30, dès qu’une fenêtre météo favorable s’est présentée, une opération d’évacuation a été lancée par les services de secours. Lors de leur progression, les secours ont découvert un corps identifié comme celui d’un des deux guides. L’enseignante et le second guide sont sains et saufs dans une salle des Cuves et sont sortis", a indiqué jeudi soir dans un communiqué la préfecture de l'Isère.

La spéléologue décédée avait 55 ans et était très expérimentée. Elle était membre du Spéléo secours français, commission technique de la Fédération Française de Spéléologie (FFS). Elle s'est trouvée en difficulté en aidant avec son collègue un enfant qui allait rester bloqué.