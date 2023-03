"Rendez-vous dimanche" : malgré les rumeurs, le marathon de Paris aura bien lieu le 2 avril

Un peu plus tôt ce même jour, Pierre Rabadan, adjoint à la Mairie de Paris en charge du Sport et des Jeux olympiques et paralympiques, assurait de son côté à des internautes qu'il n'avait jamais été question d'annulation, comme cela avait été sous-entendu pendant le week-end. "Bonjour, il n’a jamais été question d’annuler ou de reporter le marathon de Paris cette année. Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur. Rendez-vous dimanche", a écrit l'élu dans un tweet.

Et ce mercredi encore, sur le même réseau social, l'adjoint le répète :"Pour info, il n’a jamais été question d’annuler ou de reporter le marathon". Il souligne par ailleurs que "le travail fourni par les services de la Ville, la préfecture, A.S.O (Amaury Sport Organisation, une entreprise créatrice et organisatrice d'événements sportifs internationaux, NDLR) permet d’assurer le bon déroulement de cet événement majeur du sport à Paris le 2 avril". Et d'ajouter : "Alors pas d’excuses, à vos dossards, je serai là pour vous accueillir au bout des 42,195 km".