Statues décapitées dans une église d'Angers : un homme interpellé

Selon nos informations, le suspect, Brahim B., 40 ans, déjà connu défavorablement des services de police et de justice, a été identifié grâce aux relevés de traces et d'indices effectués dans l'église, qui ont permis une analyse ADN en laboratoire. Il a été interpellé mardi matin à son domicile et placé en garde à vue. Il a été hospitalisé d'office par la suite, son examen psychiatrique ayant révélé une incompatibilité avec la garde à vue.

Les dégâts avaient été découverts par le curé en revenant du déjeuner, le 12 avril. "Ce qui frappe, c'est de voir que les statues ont été décapitées. Mais on imagine la violence qu'il devait y avoir derrière et on aimerait bien savoir qu'elle a été la motivation d'une telle personne pour faire une telle démarche en entrant dans une église, dans un lieu de culte. Pour nous, ce n'est pas que des pierres, ce sont des symboles de notre foi", avait déploré le père Magloire Djaba Tossou dans le reportage de TF1 en tête de cet article.