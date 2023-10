"Stop Djihadisme" : comment fonctionne le numéro vert contre la radicalisation ?

Ne pas hésiter à sonner l'alerte en cas de doute. Après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras, vendredi, la France a rebasculé en état d'alerte "urgence attentat". Et si le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et son homologue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont tous les deux promis de nouveaux renforcements de la sécurité des établissements scolaires et des lieux publics, des outils existent déjà contre toute éventuelle menace terroriste. Depuis près de dix ans, l'État a notamment mis en place un numéro vert à ce sujet, dans le cadre du programme "Stop Djihadisme".