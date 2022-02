Un "zoombombing" antisémite à Strasbourg en pleine visioconférence sur les femmes rabins

Deux associations ont adressé une plainte au parquet de Strasbourg après l'irruption, dans une visioconférence sur les femmes rabbins, de personnes proférant des insultes antisémites, a appris l'AFP samedi auprès d'un responsable associatif. L'Association œcuménique Charles Péguy et la section strasbourgeoise d'Amitié judéo-chrétienne de France organisaient jeudi une visioconférence intitulée "Femmes, féminisme et judaïsme : des femmes rabbins ?" au cours de laquelle intervenaient Myriam et Emile Ackermann, élèves rabbins du courant juif orthodoxe moderne. Une soixantaine de personnes y participaient.