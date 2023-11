Strasbourg : des tags antisémites découverts sur la façade de plusieurs bâtiments

Ces inscriptions ont suscité la condamnation de plusieurs politiques strasbourgeois."Des tags antisémites ont été découverts ce matin à Strasbourg. Je condamne ces mots et actes abjects avec la plus grande fermeté et rappelle qu'ils constituent des délits", a indiqué sur X la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian. "J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée, en lien avec l'État, pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg", a-t-elle ajouté.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les tags et les inscriptions antisémites découverts ce matin sur des bâtiments strasbourgeois, dont le collège Vauban", a également réagi dans un communiqué le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), le LR Frédéric Bierry.