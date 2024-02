Strasbourg : deux morts après la chute d'une voiture dans l'Ill

Les corps de deux jeunes hommes ont été repêchés, jeudi, dans la rivière qui traverse Strasbourg. Leur voiture serait tombée dans l'Ill dans la nuit. Les deux victimes étaient âgées de 20 et 25 ans.

Les faits se sont déroulés au petit matin. Une voiture est tombée dans l'Ill, à Strasbourg (Bas-Rhin), jeudi 15 février. Selon les premiers éléments, c'est un passant qui a prévenu les pompiers aux alentours de 5h30 après avoir vu une barrière cassée et une voiture dans l'eau au niveau du pont du Maire Kuss, dans le centre-ville de la capitale alsacienne. Dans le véhicule, les secouristes ont découvert les corps de deux jeunes hommes, le premier âgé de 20 ans et le second de 25 ans.

Les deux victimes ont été "déclarées mortes", ont indiqué les pompiers à l'AFP. Leur identité n'est pas encore connue ni les circonstances de l'accident. Une enquête a été ouverte et les forces de l'ordre se penchent particulièrement sur les images de vidéosurveillance de Strasbourg pour tenter de comprendre comment le véhicule a pu plonger dans l'Ill en pleine nuit.