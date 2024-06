Cinq policiers étaient jugés ce jeudi 20 juin pour "violences aggravées", un an après une interpellation violente à Strasbourg. Deux ont été condamnés à de la prison ferme, deux autres à du sursis, et le dernier a été acquitté "au bénéfice du doute". L'avocat de deux policiers les plus lourdement condamnés étudie la possibilité de faire appel.

Le procureur qualifie l'affaire de "cas d'école, un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire". Cinq policiers étaient jugés pour "violences aggravées" et "atteinte arbitraire à la liberté individuelle" ce jeudi 20 juin devant le tribunal correctionnel de Strasbourg un an après une interpellation violente en partie filmée.

Le chef du groupe de CRS a été condamné à 30 mois de prison, dont 12 ferme, à effectuer avec un bracelet électronique, et à cinq ans d'interdiction d'exercer la fonction de policier. Il a été relaxé des faits de vol d'argent liquide, les 410 euros que la victime assurait s'être fait dérober. Un deuxième agent a également été condamné à 18 mois de prison dont 9 mois ferme, sous bracelet électronique, et deux ans d'interdiction d'exercer. Sur les trois derniers agents, deux ont été condamnés à des peines de 12 et six mois de prison avec sursis sans interdiction d'exercer, le dernier a été relaxé "au bénéfice du doute".

Alors que les peines sont inférieures aux réquisitions du procureur, l'avocat des deux policiers les plus lourdement condamnés a dénoncé une décision "injuste" et indiqué qu'il étudiait la possibilité de faire appel.

Le 11 avril 2023 dans le quartier Cronenbourg à l'ouest de Strasbourg, ces cinq CRS ont fait monter par la force et avec brutalité deux jeunes hommes "de type nord-africain" dans leur véhicule, sans que le motif de l'interpellation n'apparaisse clairement. Après un premier transport, ils ont procédé à un contrôle d'identité dans une impasse, où ils ont relâché l'un des deux individus, conduisant l'autre au commissariat. Il a finalement été relâché à l'issue de 48 heures de garde à vue. Il se plaignait d'avoir été frappé et accusait les forces de l'ordre de lui avoir dérobé son argent liquide. Un médecin lui avait délivré une ITT d'un jour.