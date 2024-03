Strasbourg : six camions des Restos du cœur vandalisés, plus de 20.000 euros de préjudice

Six véhicules des Restos du cœur ont été vandalisés dans la nuit de mardi à mercredi. Les pots catalytiques des six camions ont été dérobés devant l'entrepôt de Strasbourg. Le ou les auteurs de ces faits sont recherchés.

"Je n'ai pas de mot. Pour nous, c'est tout simplement... affligeant." Patrick Gruber, président des Restos du cœur de Strasbourg, ne cache pas son désarroi. Ce mercredi matin, vers 6h, l'un des membres de l'association, qui devait faire la collecte des invendus des magasins de la région pour les distribuer ensuite aux personnes dans le besoin, n'a jamais pu démarrer son camion.

"Ce bénévole a réalisé que le pot catalytique de son véhicule avait été volé et fait très vite le constat malheureusement que ceux des cinq autres camions garés devant notre entrepôt du 8 rue de l'Ardèche à Strasbourg avaient subi le même sort. Du coup, la collecte du jour n'a pu être faite", déplore Patrick Gruber auprès de TF1info.

Des vols similaires en novembre

Le président de l'association nous précise que "cette mésaventure" leur était déjà arrivée dans la nuit du 15 au 16 novembre. "Cet automne, on nous avait vandalisé huit véhicules de la même manière : là aussi, ils avaient démonté les ports d'échappements catalytiques", détaille-t-il, précisant que des suspects avaient été interpellés à l'époque. Cette fois, les auteurs sont toujours recherchés.

La collecte du jour n'a pu être effectuée. Pour sauver celle du lendemain et pouvoir reprendre l'activité, plusieurs sociétés ont prêté des camions aux Restos du cœur. "La réparation de chaque pot catalytique nous revient à 4200 euros par véhicule. Pour cette fois, cela occasionne, 24.000 euros environ de frais pour l'association, soit 24.000 repas en moins, car, aux Restos du cœur, un euro équivaut à un repas. En novembre, nous avions déjà payé 30.000 euros de réparation. Ça fait beaucoup et ça cause du tort à tous ceux et celles qui sont démunis et qui ont besoin de nous", regrette Patrick Gruber qui ira déposer plainte demain.