Strasbourg : un homme se fait passer pour un commissaire de police et escroque les habitants

Flairant l'arnaque, plusieurs personnes contactées par téléphone par le malfaiteur ont raccroché et signalé l'événement au 17. Une au moins s'est fait escroquer. "Une personne d'un certain âge a cru le faux commissaire. Comme c'était la police, elle a eu confiance. Elle a acheté cette carte et l'a créditée de 2000 euros environ et l'escroc a récupéré le montant par virement bancaire. Une plainte a été déposée."