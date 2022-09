Strasbourg : un juif orthodoxe porte plainte après avoir été agressé

Un "mauvais regard", "une course-poursuite", un "geste violent", puis "la chute et les séquelles qui en ont découlé". Voici les étapes d'une agression rapportée par Me Raphaël Nisand et qui s'est déroulée selon son client dimanche matin un peu avant 11 heures à Strasbourg (Bas-Rhin).

"Mon client, âgé de 44 ans, était à vélo sur la piste cyclable de la rue du Faubourg-de-Pierre. Il allait faire ses courses. Arrivé à un feu rouge ou un stop, un homme circulant aussi à bicyclette s'est arrêté à son niveau et lui a jeté un regard très méchant, alors qu'il n'y avait rien eu avant et que les deux ne se connaissent pas", détaille l'avocat. "Mon client, dont on ne peut ignorer la qualité de juif orthodoxe puisqu'il portait une chemise blanche à manches longues, un pantalon noir et long dont les "tsitsit" - franges portées au coin des vêtements par les Juifs religieux - étaient visibles s'est dit 'Aïe''. Il s'est mis à rouler à toute vitesse. Ce monsieur le pourchassait en roulant à sa hauteur sur le trottoir piéton. À deux reprises, en faisant des embardées, il a tenté de le faire chuter. À la troisième tentative, il s'est couché sur lui avec son vélo et est parvenu à le faire tomber. L'agresseur s'est ensuite relevé, et a pris la fuite".

L'avocat rapporte que son client au sol "hurlait de douleur". "Une passante, chirurgien de profession, lui a porté secours et a décelé une première fracture au poignet. C'est elle qui a alerté les secours", explique-t-il à TF1info.