Strasbourg : une enfant de près de 2 ans retrouvée dans la rue en pleine nuit

Une fillette âgée d'environ 2 ans a été aperçue dans la nuit de mardi à mercredi à Strasbourg (Bas-Rhin). Un livreur de journaux l'a prise en charge avant que les policiers ne la ramènent chez elle. Une enquête a été ouverte par le parquet.

C'est un livreur de journaux qui partait chercher ses quotidiens du jour pour les apporter chez les particuliers et les entreprises qui a aperçu l'enfant, errant dans la rue aux alentours de 3h du matin. Dans la nuit de mardi à mercredi, une fillette âgée de 2 ans environ déambulait ainsi toute seule, en pyjama, dans le quartier du Neuhof à Strasbourg (Bas-Rhin).

Immédiatement, cet homme a pris en charge la petite fille et l'a conduite à l'hôtel de police. Entendu par les fonctionnaires présents, ce dernier a relaté les faits qui venaient de se produire alors qu'il partait au travail et a été rapidement mis hors de cause.

Le père de l'enfant est venu la chercher

Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, la fillette a été conduite aux urgences pédiatriques où son père est venu la récupérer.

Nos confrères précisent que ce dernier a expliqué que "son appartement présente un défaut de sécurité et que la porte d'entrée ne se ferme pas". L'enfant aurait donc, selon ses explications, échappé à la vigilance de ses parents.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. La brigade des mineurs est chargée des investigations.